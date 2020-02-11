كيف تنمي مواهبك.. محاضرة بمكتبة طفل المعادى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة؛ حيث استكمل بيت ثقافة المدفعية ورشة لعمل كوفيه باستخدام النول، وأقام بيت ثقافة المرج معرضا للقصص بعنوان ( الموسوعة الموسيقية الميسرة).

وعقد بيت ثقافة نادي الطيران بمصر الجديدة ندوة بعنوان "كيفية الوقاية من مرض كورونا" بحضور د. ريم رشدي و د. ياسمين الطوبجي،بجانب عمل مجلة حائط عن الفنان بديع خيري، بينما أعدت مكتبة الأسرة بألماظة مجلة حائط للأطفال، ونفذ قصر ثقافة المطرية ورشة لعمل حلي من الخرز، كما بدأ قصر ثقافة روض الفرج دوراته التدريبيه بنادى تكنولوجيا المعلومات، بينما أقام نادى المرأة ورشة لعمل جونلة.





ونفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية، لتعليم الرسم بالألوان المائية وورشة فوتوشوب، كما قدم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة عين حلوان محاضرة عن برنامج الـExcel لشرح الدوال والتدريب عليها ،بجانب ورشة لعمل طوق من الورد،بالاضافة لورشة حكي لقصة غابة الأرانب، كما استكمل قصر ثقافة حلوان ورشة فستان كروشيه، ونفذ ورشة هدية عيد الحب من الجليتور بمدرسة زين العابدين الرسمية لغات.





وعقدت مكتبة طفل المعادى محاضرة بعنوان "كيف تنمي مواهبك" تناولت كيف يكتشف الفرد موهبته، ثم السعي على تنميتها من خلال التعليم المستمر والتدريب عليها، مع مسابقة فى المعلومات العامة، وورشة فوم وزراير، وحكاية قصص أصدقائى الطيور سارة والعصفورة "من سلسلة دنيا الحكايات" بحضانة كابرى، كما نفذ قسم الفنون التشكيليه بقصر ثقافة المستقبل ورشة لعمل معلقة لمسجد مع أطفال حضانة نور الإسلام.