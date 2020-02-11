محافظ المنيا: انتظام سير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بملوي .. صور

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام سير عملية الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي داخل جميع اللجان والمقرات الانتخابية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن ، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز .

وتابع المحافظ عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول القضاة إلي لجان الانتخابات، لافتًا إلى أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة ، والتي تُجرى بين 7 مرشحين من أبناء الدائرة بـ85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية.

وأكد المحافظ انه تم توفير سيارات إسعاف وأطقم وقوافل طبية لتغطية جميع اللجان الانتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة ، موجهًا بتيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين لممارسة حقهم الديموقراطي بسهولة ويسر بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق.

ودعا المحافظ المواطنين من أبناء الدائرة السابعة بالمركز لممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات باعتبار أنها واجب وطني.

وأوضح المحافظ، أن اجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخبا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و 153 لجنة فرعية ، موزعة على 79 مدرسة، ووحدتين صحيتين، 4 معاهد أزهرية.

من جانبه ، تابع اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، انتظام العملية الانتخابية بعدد من المقار الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة مدى جاهزيتها، والتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، والوقوف على كافه المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

وقد بدأت الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمركز ملوي صباح اليوم الموافق 11 فبراير، وتستمر حتى غدًا الأربعاء.