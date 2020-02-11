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تعليم

عايزين إيه من وزارة التعليم في الترم التاني؟ ائتلافات أولياء الأمور تجيب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:38 م
اولياء الامور
اولياء الامور
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ياســـمين بدوي
أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري، استطلاعا لآراء مسئولي ائتلافات أولياء الأمور حول سؤال: "ماذا تطلب من وزارة التربية والتعليم مع بدء الفصل الدراسي الثاني؟".

من جانبها، أكدت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف "نبني بلدنا بتعليم ولادنا"، أنها تطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في الخريطة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وتعديلها فورا.

وقالت شيماء علي ماهر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفصل الدراسي الثاني زمنه قصير، ولذا لابد أن تعمل الوزارة منذ الآن على تخصيص أجزاء للاطلاع فقط في جميع المناهج بجميع المراحل الدراسية، بحيث يتم تخفيف العبء على الطلاب "خاصة الطلاب المطبق عليهم نظام التعليم القديم مثل طلاب 4 و5 ابتدائي وطلاب صفوف الشهادة الإعدادية.

كما قال خالد صفوت، مؤسس ائتلاف "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية": "أطالب وزارة التربية والتعليم بحذف الوحدة الأخيرة من جميع مناهج الفصل الدراسي الثاني لتخفيف العبء عن الطلاب، كما أطالب بتقنين عملية منح أعمال السنة للطلاب، بحيث لا يستخدمها المعلم كأداة للضغط على الطالب لأي سبب من الأسباب".

كما طالب صفوت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، وزارة التربية والتعليم كذلك بإحكام المراقبة على جميع مدارس مصر، بحيث يتم التأكد من التزام جميع المدارس بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية اللازمة لحماية الطلاب من انتشار أي عدوى أو أمراض معدية أو أوبئة خاصة بالتزامن مع المخاوف المثارة منفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عدد من الدول حول العالم.

كما قالت هبة علام، مؤسس ائتلاف مصر تتقدم بالتعليم: "نطالب وزارة التربية والتعليم مع بدء الفصل الدراسي الثاني بأن يتم تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بشكل سريع ودون أي تأخير في مختلف مدارس مصر".

وأوضحت هبة علام، في تصريح لـ"صدى البلد": "نطالب وزارة التربية والتعليم كذلك بفرض الرقابة اللازمة على المدارس بحيث لا يتم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات في أي مدرسة في مصر".

كما شددت على ضرورة تحديد دروس للاطلاع فقط في مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع السنوات الدراسية، مراعاة لقصر مدة الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب المطالبة بالاهتمام بنظافة المدارس حفاظا على الطلاب من الأمراض.     

يذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.
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