تداعيات كورونا.. سوق الهواتف بالصين تنخفض 50% وتعرقل إصدارات أبل الجديدة

في الوقت الذى بدأت الأسواق العالمية بالصعود تدريجيا بعد سلسلة من الإخفاقات التى شهدها المجال، جاء فيروس كورونا وأصاب قلب الإنتاج العالمى لإمدادات الهواتف الذكية.





وذكر موقع Business Insider أن الصين ستشهد تراجعا كبيرا يصل إلى ما بين 40% و50% من شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب فيروس كورونا الجديد والتأجيلات العديدة التى قامت بها الشركات.





وانضمت شركتا إنتل وNTT Docomo المصنع الرئيسي للهواتف في اليابان إلى شركات سونى وأمازون وNvidia وEricsson وLG وZTE في الانسحاب من مؤتمر برشلونة للهواتف الذكية 2020 بسبب فيروس كورونا.





ويعد مؤتمر برشلونة للهواتف هو أكبر حدث عالمى للهواتف الذكية ويقام في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن المقرر إقامته من يوم 24 إلى 27 من الشهر الجارى.





وفي وقت سابق، أخبر المصنع الرئيس لهواتف الآيفون في الصين Foxconn موظفيه ألا يعودوا للعمل لفرع مصنع شنجن الصينى بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكان المصنع أوقف تقريبا كل إنتاجه في الصين، في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة والشركات احتواء انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث وصل عدد المصابين هناك إلى حوالى 31 ألف حالة حتى الآن.





وكان موقع 9to5 Mac كشف أن شركة أبل ستضطر لتأخير إطلاق هواتفها المقرر صدرورها في الربع الأول من 2020، وكذلك ستعانى من نقص شديد في عملية تصنيع الهواتف بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.





ووفقا لتقرير من Nikkei، فإن شركة أبل طلبت من مورديها في الصين إنتاج حوالى 80 مليون هاتف آيفون في النصف الأول من 2020، والذى يعتبر أعلى بنسبة 10% من العام الماضى.





وذكر التقرير أن طلب أبل إنتاج 65 مليون هاتف من أصل 80 مليون هاتف ستكون لنماذج سلسلة هواتف آيفون 11 والتى مازال عليها طلب كبير حتى الآن، أما الطلب لتصنيع 15 مليون هاتف ستكون لإنتاج هواتف آيفون للعام الحالى، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر مارس.