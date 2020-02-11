AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تداعيات كورونا.. سوق الهواتف بالصين تنخفض 50% وتعرقل إصدارات أبل الجديدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:10 م
كورونا ضربة في قلب
كورونا ضربة في قلب الاقتصاد الصينى.
Advertisements
ندى على
في الوقت الذى بدأت الأسواق العالمية بالصعود تدريجيا بعد سلسلة من الإخفاقات التى شهدها المجال، جاء فيروس كورونا وأصاب قلب الإنتاج العالمى لإمدادات الهواتف الذكية.  

وذكر موقع Business Insider أن الصين ستشهد تراجعا كبيرا يصل إلى ما بين 40% و50% من شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب فيروس كورونا الجديد والتأجيلات العديدة التى قامت بها الشركات. 

وانضمت شركتا إنتل وNTT Docomo المصنع الرئيسي للهواتف في اليابان إلى شركات سونى وأمازون وNvidia وEricsson وLG وZTE في الانسحاب من مؤتمر برشلونة للهواتف الذكية 2020 بسبب فيروس كورونا. 

ويعد مؤتمر برشلونة للهواتف هو أكبر حدث عالمى للهواتف الذكية ويقام في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن المقرر إقامته من يوم 24 إلى 27 من الشهر الجارى.

وفي وقت سابق، أخبر المصنع الرئيس لهواتف الآيفون في الصين Foxconn موظفيه ألا يعودوا للعمل لفرع مصنع شنجن الصينى بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وكان المصنع أوقف تقريبا كل إنتاجه في الصين، في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة والشركات احتواء انتشار فيروس كورونا في الصين، حيث وصل عدد المصابين هناك إلى حوالى 31 ألف حالة حتى الآن.

وكان موقع 9to5 Mac كشف  أن شركة أبل ستضطر لتأخير إطلاق هواتفها المقرر صدرورها في الربع الأول من 2020، وكذلك ستعانى من نقص شديد في عملية تصنيع الهواتف بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين. 

ووفقا لتقرير من Nikkei، فإن شركة أبل طلبت من مورديها في الصين إنتاج حوالى 80 مليون هاتف آيفون في النصف الأول من 2020، والذى يعتبر أعلى بنسبة 10% من العام الماضى.  

وذكر التقرير أن طلب أبل إنتاج 65 مليون هاتف من أصل 80 مليون هاتف ستكون لنماذج سلسلة هواتف آيفون 11 والتى مازال عليها طلب كبير حتى الآن، أما الطلب لتصنيع 15 مليون هاتف ستكون لإنتاج هواتف آيفون للعام الحالى، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر مارس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الصين.. الهند تتفوق على أمريكا وتصبح ثاني أكبر دولة لسوق الهواتف في العالم

بسبب كورونا.. آبل تغلق متجرا وتمنع موظفيها من السفر

بسبب كورونا.. جوجل تعتزم إغلاق مقارها في الصين

فيروس كورونا يعيق خطط أبل في إصدار هواتفها الجديدة

بعد إنسحاب LG و ZTE.. فيروس كورونا يهدد أكبر مؤتمر للتكنولوجيا MWC 2020

هواتف أيفون 12 تتفوق على سامسونج Galaxy S20.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أزمة فنية بالنادي المصري قبل مواجهة الأهلي فى الدوري

رسميا.. وادى دجلة يعلن رحيل مدربه تاكيس جونيس

علاقة غير شرعية وخادمة .. كشف لغز مقتل صاحب شركة مسن داخل شقته بالعجوزة

محامي البنا: الانتهاء من مشاهدة فيديوهات الواقعة وسماع الشهود.. فيديو

سألونى هتقابل الريس.. أسامة كمال يوجه رسالة مؤثرة لـ السيسى بمؤتمر البترول.. فيديو

شاهد.. طفلة عالقة في مستشفى صيني بعد إصابة والدها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. ممرضة تعتدي بوحشية على شاب من ذوي الاحتياجات وتعذبه.. شاهد

النوم سلطان.. نجلاء بدر وإنجى علي تثيران الجدل على إنستجرام

رغم معاناة الانتقال ومشقة الوصول للصندوق.. ثمانينية تدلي بصوتها في تكميلية الجيزة.. صور