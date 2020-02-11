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تعليم

كشف طبي وأدوية بالمجان لـ 333 حالة بقافلة جامعة المنيا بمغاغة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:07 م
قافلة جامعة المنيا
قافلة جامعة المنيا
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قســــم التعليم
أطلقت جامعة المنيا قوافلها الطبية المجانية، بشكل دوري في الاثنين من كل أسبوع، في عدد من القرى النائية بمحافظة المنيا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمناطق المحرومة، حيث اتجهت قافلتها هذا الأسبوع لقرية "نزلة الجدامي" مركز مغاغة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع محافظة المنيا، ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، أن الجامعة تضع خريطة عمل ومعايير لاختيار القرى الأشد احتياجًا بالمحافظة، ورصد معدلات الفقر والكثافة السكانية والفجوات التنموية لتحديد أولوية تنفيذ القوافل البيئية المتكاملة للجامعة بها، وتوجيه الأطقم الطبية والتمريض إليها، وتقديم العلاج والدعم؛ لتخفيف حجم الآلام التي يعاني منها المرضي بهذه القرى، وتسهيلًا للأعباء المالية علي مواطني القرى، من حيث مصاريف التنقل لتلقي العلاج بأقرب مستشفى لهم بمحافظة المنيا، أو قيمة الأدوية التي تصرفها لهم القافلة بالمجان.

وأوضح الدكتور "جلال" أن قافلة جامعة المنيا لنزلة الجدامي قامت بتوقيع الكشف الطبي على 333 حالة من أهالي القرية، من خلال العيادات الطبية التي دشنتها القافلة بالوحدة الصحية التابعة لها في كافة التخصصات وأهمها: النساء والتوليد والأطفال، والعظام، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والكلي والمسالك، مضيفًا أن القافلة قامت بتخصيص إحدي الغرف بالوحدة الصحية لصرف الأدوية لمتلقي الكشف طبقًا لما يصفه الأطباء المتخصصين المرافقين للقافلة.

أشرف على القافلة الدكتور عبد الرحمن محمد شحاتة وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصلاح سيد المدير التنفيذي للقوافل.
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