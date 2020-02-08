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تعليم

لأول مرة.. جامعة المنيا تستضيف المؤتمر التنموي الـ12 لطلاب الصيدلة

السبت 08/فبراير/2020 - 06:37 م
المؤتمر التنموي الثاني
المؤتمر التنموي الثاني عشر لطلاب الصيدلة
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ايمن رياض
يستضيف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنيا، غدا الأحد، المؤتمر التنموى الثاني لطلاب الصيدلة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد عبدالعزيز عميد كلية الصيدلة، والمقام لأول مرة في رحاب كلية الصيدلة جامعة المنيا، على مدار 4 أيام متتالية، من 9 حتى 12 فبراير 2020.

بحضور طلاب كليات الصيدلة من  مختلف جامعات الصعيد الحكومية والخاصة؛ بهدف تقديم محتوى علمي ومهاري للطلاب، وإبراز رؤية الاتحاد؛ لتوفير فرص تُساهم في خلق مستقبل أفضل لطلاب الصيدلة والقطاع الطبي ليكون مواكبًا لتطورات العصر المتلاحقة والسريعة في مجال الرعاية الصحية.

 يأتى المؤتمر بالاشتراك مع كبرى المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والشرق الأوسط.

وخلال المؤتمر سيتم  عرض محتوى علمي ومهاري مميز، إلى جانب تقديم ورش عمل مقدمة من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة حول مهارات حل المشكلات، ومهارات كتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة مختلفة تناقش قضايا مجتمعية و بيئية وصحية، وكذلك تسليط الضوء على العنف ضد المرأة والطفل، والأخطاء الشائعة في الممارسة الصيدلانية، والتلوث البلاستيكي ككارثة تواجه العالم، ليتيح المؤتمر فتح باب النقاش للحضور مع الدكتور محمد طه رائد الطب النفسي والصحة النفسية والعلاقات في مصر والعالم العربي، للإجابة على كافة الأسئلة التى تدور في أذهان صيادلة المنيا والحضور.
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