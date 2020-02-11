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رياضة

وزير الرياضة: لن أتخلى عن البطلة نهلة رمضان وسيتم توفير الرعاية الصحية لها

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:34 م
نهلة رمضان
نهلة رمضان
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حسام الحارتي
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية لاعبة رفع الأثقال نهلة رمضان ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.

وفي اتصال هاتفي أكد الدكتور أشرف صبحي أنه لن يتخلى عن البطلة المصرية نهلة رمضان وسيتم توفير كافة الرعاية الصحية لها أعلى مستوى، مشيرا الى متابعة وزارة الشباب والرياضة حالته لحظة بلحظة.

وعلى الرغم من تواجد الدكتور أشرف صبحي في أسوان حرص على متابعة الحالة الصحية المصرية نهلة رمضان عقب نقلها إلى أحد مستشفيات العسكرية.

الجدير بالذكر أن خالد قرني، مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغاثة بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قائلا :"  تتعرض  نهلة  لحالة صحية متاخرة جدا وفي مراحل حرجة تحتاج وقوف الدولة بجانبها لعلاجها بالخارج حيث فشل الأطباء بمصر في تحديد سبب مشكلتها حيث تعاني من نزيف مستمر من الفم والأنف يفقدها الكثير من الدماء يوميا مما أثر بصورة خطيرة على حالك الكبد والكلى والحالة في تدهور يوم عن الاخر".

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