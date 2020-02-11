نيللي كريم في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: لن أعتزل الفن

أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لتكريم للنجمة نيللي كريم ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 10 إلي 15 فبراير الجاري وقام بإدارة الندوة الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان.





وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا: "إن عطاء النجمة نيللي كبير في السينما كبير فلديها عدد كبير من الأفلام التي ناقشت قضايا المرأة واهتمت بها ونحن سعداء بتكريمها هذا العام خاصة وأنها من أهم نجمات جيلها وتركت بصمة لدى جمهورها".





وتحدثت النجمة نيللي كريم عن بدايتها قائلة: "حبي الأول والأخير ما زال إلي الآن للأوبرا والباليه ومازلت أتذكر ترشيحي من الأستاذ الكبير يحيى العلمي للعمل في الفوازير، خاصة وأن هذا هو السبب الرئيسي في دخولي التمثيل، فالمشاركة في الفوازير أحد أحلامي بسبب نيللي وشريهان لما بها من موسيقي ورقص واستعراض وتم مهاجمتي من النقاد عقب عرضها ووصفي بأني نسخة مشوهة من نيللي وشريهان".





وأضافت نيللي: "في هذا التوقيت لم يكن يفرق عندي التمثيل إلى أن عرض علي بعد ذلك العمل في الدراما مع الأستاذة الكبيرة فاتن حمامة ووافقت فورا ولم أفكر أو أسأل عن الدور أو الأجر وقمت بتقديم شخصية فتاة بأكاديمية الفنون وكانت محطة الفوازير بوابتي لما أنا عليه الآن".





واستكملت نيللي الحديث قائلة: "أعتقد أنني نجحت في تقديم الكوميديا وفيلم سحر العيون كان أول بطولة سينمائية وكنت أقدم الدور من قلبي لأني في هذا التوقيت لم أكن أعلم ما الفرق بين ما هو كوميدي وما هو تراجيدي وبدأت الأمور تتضح لي مع فيلم غبي منه فيه الذي شاركت بطولته مع النجم هاني رمزي والأغنية التي قدمتها به من تأليفي وأنا أحب هذا الفيلم لأنني عملت بعده في العديد من الأفلام الهامة ومنها فيلم اسكندرية نيويورك مع المخرج الكبير يوسف شاهين".





وقالت نيللي: "تعلمت من الأستاذ الكبير يوسف شاهين احترام المواعيد ورأيت كيف يهتم بالممثل وتعلمت منه الكثير أثناء عملي معه وأعتبر تجربتي معه أمر لا يعوض لأنه مخرج يهتم بتفاصيل الجميع ويرغب في ظهورهم بأفضل صورة".





واستكملت نيللي الحديث قائلة: كل مخرج عملت معه تعلمت منه الكثير وأفضل عدم التدخل في عمل المخرج والمؤلف لأن كل منا له دوره الذي يقوم به وخلال تجربتي التي استمرت لعشرين عام لم أقم بذلك وأنا أستمتع بالتمثيل وبما أقدمه وأحاول أن أكون إضافة للشخصيات التي أقدمها واليوم أصبحت أفهم ما أقوم به وما أقدمه".





وأضافت نيللي: "المسرح علمني أن العمل يعتمد علي الجميع وليس على فرد فقط ولا أمانع العمل مع نجوم كثيرة في عمل واحد ما يهمني هو ما يقدمه الفيلم بشكل عام وكيف سأبرز موهبتي بين هؤلاء النجوم، فالفنان الذي يختار دوره بالحجم فاشل فالدور بأهميته وما يقدم للجمهور ولا اعترف بوجود شيء اسمه دور صغير وآخر كبير هناك دور يمثل علامة فارقة في حياة الممثل وفيلم واحد صفر خير مثال علي ذلك فكل شخصياته مكتوبة بشكل جيد وقدمته مخرجة متميزة ونفس الأمر في سجن النساء وذات واشتباك ويوم للستات و678 وبالتالي ستتذكر الجميع وليس فرد بعينه فقط، ففي فيلم واحد صفر قدم الفنان لطفي لبيب دور صغير ولكنه كان من أكثر الفنانين البارزين به، وأنا شخص لا يخطط وأسير خلف مشاعري وقلبي وأقدم فقط ما أحبه".





وأوضحت نيللي أن هناك الكثير من الأمور التي اختلفت في حياتها بعد مسلسل ذات لأنه كان محطة فارقة في مسيرتها بسبب ثقل الرواية وقوتها وقوة المشاركين في العمل وأوضحت أنها تجربة تعلمت منها الكثير واستمتعت بها وشعرت أنها فيلم سينمائي طويل بسبب اهتمام المخرجة كاملة أبو ذكري بتفاصيل الشخصيات والمرحلة التاريخية التي رصدها المسلسل فالمخرج الجيد لن يقبل بسيناريو سيء وسيقدم الفنان بأفضل صورة ولذلك تبحث عن العمل مع المخرجين الجيدين الذين يحبون عملهم لأنهم سيظهرون الفنان بأفضل مما يتخيل للجمهور الذي تعتبره أفضل ناقد لها كفنانة.





وأكدت نيللي أن الجمهور يرغب في مشاهدة كل أنواع الدراما والسينما مشيرة إلي أنها قدمت الرومانسي والكوميدي وتحب الاكشن والكوميدي والدرامي وأوضحت أنها أرهقت نفسيا في مسلسل سقوط حر خاصة وأنه تم تصويره شهر كامل داخل مصحة نفسية وانتشر بشكل كبير في السوشيال ميديا، مشيرة إلي أن هناك سيدة ربتت على كتفها بالشارع لتعاطفها معها وقالت لها ــ بتعملي في نفسك كده ليه يا بنتي حرام ــ.





وقالت نيللي: أعجبت بكل الكوميكس التي انتشرت وأعتبر المخرج الراحل شوقي الماجري شخصا عظيما، ولا أعتبر مسلسل سقوط حر عمل تجاري ولكنه عمل درامي يحمل العديد من المشاعر، وكل سيناريو ينادي الممثل الأقرب له بشكل طبيعي وتلقائي، والجمهور يحب الأعمال الاجتماعية حتي وإن كانت بسيطة ولا تحمل اي تعقيدات، وأنا ممثلة تبحث في تفاصيل الشخصية التي تقدمها وعلاقتها بالمحيطين بها وتركيبتها النفسية ولذلك أتعب كثيرا وقت التصوير.





وتعليقا على غياب الفنانات عن البطولة في السينما أكدت نيللي أن ذلك سببه الرئيسي غياب السيناريو الخاص بالمرأة فلو كان هناك سيناريو قوي شخصيته الرئيسية سيدة لن يوجد ما يمنع تقديمه وهو أمر نادر في السينما بعكس الدراما، وأوضحت أن فيلم بشتري راجل سيناريو دمه خفيف وفكرته جديدة ولم تتردد في الموافقة عليه لأنه فيلم رومانسي خفيف.





وأشارت نيللي إلى أن صحتها حاليا ممتازة وأنها شفيت من الوعكة الصحية التي مررت بها مؤخرا وطمأنت جمهورها قائلة أنا الآن بخير والأمور الآن جيدة.



