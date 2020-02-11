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برلمان

عبد العال يستقبل رئيس قناة السويس لبحث المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:09 م
علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بحضور السيد سليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

تم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية والتنموية التي تتم في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأكد الفريق ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة، كما أكد خلو الهيئة ومنشآتها من فيروس "كورونا" وأن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول الفيروس والتعامل معه.

ومن جانبه أشاد الدكتور علي عبد العال بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أنها منطقة واعدة وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

وفي ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع شارك في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي وكذلك لجنة الخطة والموازنة.
عبد العال يستقبل رئيس قناة السويس لبحث المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة
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