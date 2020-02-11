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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:37 م
بني سويف تواصل حملات
بني سويف تواصل حملات مواجهة الإشغالات المخالفة بالشوارع
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محمد عبد الحليم

واصلت محافظة بني سويف تنفيذ حملات  رفع الاشغالات غيرالقانونية بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدن ،في اطار تحقيق الانضباط بالشارع السويفي وتحقيق السيولة المرروية ، ومنع كافة صور العشوائيات ، والتلوث البيئي والضوضاء ، في اطار تنفيذ تكليفات  المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات وتطبيق القانون على المخالفين .

حيث قاد اليوم بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد حملة مكبرة بمنطقة حوض الدلالة ،لتحقيق الإنضباط بالمنطقة الحيوية وتحقيق السيولة المرورية ، لاسيما وأن المنطقة تشهد توافد المواطنين اليها من القرى وكافة الاتجاهات  لوجود الموقف الرئيسي بالمحافظة،والسوق ،بجانب كونها منطقة تجارية،ونقطة تلاقي لكثير من الشوارع والطرق ومزلقان السكة الحديد وكوبري السادات .

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تمكنت الحملة من إلزام الباعة بسوق حوض الدلالة بأماكنهم بالسوق،حيث كان تواجدهم خارج السوق الذي  سبب عشوائية بالمنطقة ، وإعاقة للحركة المرورية بها ، وتم التشديد على تواجد موظف من قسم الإشغالات بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرور لمنع تكرار الاشغالات غير القانونية ، وخروج الباعئين عن أماكنهم،والتشديد على تطبيق القانون على المخالفين.

وقامت شرطة المرافق والمرور بتنظيم حركة المرور وقت الذورة،بجانب قيام مشروع النظاقة والوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ، وشدد نائب المحافظ على رؤساء المناطق بالمرور اليومي على المنطقة لضمان عدم تكرار العشوائية بها.

تواجد بالحملة كل من عبد الحي نائب رئيس مدينة بني سويف والمشرف على مشروع النظاقة ، وتواجد قسم شرطة المرافق ، ورؤساء الأحياء والمناطق ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف  كان قد كلف بجدول حملات للاشغالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية،حيث بدأ تنفيذ  الحملات منذ أمس الإثنين وتستمر يوميا  بالشوارع الرئيسية كمرحلة أولى ليتم تعميم الحملات لتشمل الشوارع الجانبية ، وصولا الى تكثيف الحملات على مستوى مدن المحافظة.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين في بني سويف
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