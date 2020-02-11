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زاهي حواس: المتحف المصري الكبير هدية من مصر للعالم.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:02 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، ووزير الدولة السابق لشئون الآثار، إنه طالب الحكومة الإسبانية بإيجاد طريقة لحماية معبد ديبود بمدريد.


وأضاف حواس خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المتحف المصري الكبير حلم ورسالة وهدية من مصر للعالم.


وتابع أن المتحف المصري الكبير من أهم الأحداث فى القرن الواحد والعشرين وسيكون هدية مصر للعالم أجمع.


وأوضح عالم المصريات، أنه زار المتحف المصري الكبير منذ فترة كبيرة وكان برفقته فاروق حسني وأعجب بالعمل داخل المتحف المصري وان المتحف المصري بعد افتتاحه سيبهر العالم أجمع.


وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن هناك مجهودا محمودا وكبيرا ورائعا من الدولة المصرية ووزارة الآثار والعاملين على المتحف المصري الكبير لافتتاحه في 2020.
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