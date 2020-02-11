سقط به الأسانسير.. مصرع نائب رئيس حزب الحرية أثناء افتتاحه مقرا في السويس

لقي نائب رئيس حزب "الحرية"، مصرعه، بعدما سقط به مصعد كان داخله قبل افتتاح المقر الجديد للحزب، وأصيب عضو بالأمانة المركزية .





تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس يفيد بسقوط مصعد عمارة بشارع سعد زغلول.





وقال مصدر مسؤول، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب "الحرية"، صعد برفقة عضو أمانة الحزب، إلى الشقة مقر الحزب الجديد بالسويس في الدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد إلا أنهما قبل وصولهما إلى الشقة سقط بهما إلى أسفل العقار.





وأوضح مصدر طبى أن اللواء "ناجي" وصل متوفى لمستشفى التأمين الصحي، بينما المصاب حالته مستقرة، وجرى نقله للقسم الداخلي رجال تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.