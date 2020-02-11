تخفيض الدرجة الوظيفية لـ3 عاملين بأوقاف بني سويف وإنهاء خدمة 8 آخرين

قرر الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، تخفيض الدرجة الوظيفية لثلاثة من العاملين بمديرية أوقاف بني سويف وإنهاء خدمة ثمانية.





وقال الشيخ صبري في بيان له، إنه نظرًا لما نسب إليهم من مخالفات وبناء على إحالة وزارة الأوقاف لهم إلى النيابة الإدارية، وعلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية، خفضت المحكمة التأديبية الدرجة الوظيفية للدرجة الأدنى مباشرة ، لكل من: الشيخ أحمد محمد محمد حسانين، و الشيخ ربيع عويس مرزوق وهبة، و الشيخ رمضان عبد المحسن فراج.





وتابع: كما أنهت خدمة كل من: أحمد محمود حامد، و نصر صدقي كامل إبراهيم، و أشرف عبد القادر محمود محمد، و ممدوح كامل عبدالعظيم، و أشرف سيد محمد علي، و أحمد رمضان محمود محمد، و عبد الله أبو الخير سليمان، و عبد السلام عيد علي.





وواصل: ولم يعد لأي ممن أنهيت خدمتهم أي علاقة بوزارة الأوقاف، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفة مالية أو إدارية أو تقصير في الواجب الوظيفي أو إخلال بتعليمات الوزارة في أي جانب من جوانب العمل بها.



