AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تخفيض الدرجة الوظيفية لـ3 عاملين بأوقاف بني سويف وإنهاء خدمة 8 آخرين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:08 م
تخفيض الدرجة الوظيفية
تخفيض الدرجة الوظيفية لـ3 عاملين بأوقاف بني سويف
Advertisements
قرر الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، تخفيض الدرجة الوظيفية لثلاثة من العاملين بمديرية أوقاف بني سويف وإنهاء خدمة ثمانية.

وقال الشيخ صبري في بيان له، إنه نظرًا لما نسب إليهم من مخالفات وبناء على إحالة وزارة الأوقاف لهم إلى النيابة الإدارية، وعلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية، خفضت المحكمة التأديبية الدرجة الوظيفية للدرجة الأدنى مباشرة ، لكل من: الشيخ أحمد محمد محمد حسانين، والشيخ ربيع عويس مرزوق وهبة، والشيخ رمضان عبد المحسن فراج.

وتابع: كما أنهت خدمة كل من: أحمد محمود حامد، ونصر صدقي كامل إبراهيم، وأشرف عبد القادر محمود محمد، وممدوح كامل عبدالعظيم، وأشرف سيد محمد علي، وأحمد رمضان محمود محمد، وعبد الله أبو الخير سليمان، وعبد السلام عيد علي.

وواصل: ولم يعد لأي ممن أنهيت خدمتهم أي علاقة بوزارة الأوقاف، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفة مالية أو إدارية أو تقصير في الواجب الوظيفي أو إخلال بتعليمات الوزارة في أي جانب من جوانب العمل بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم متحدثا باسم الأوقاف

ممنوعون من صعود المنبر.. إنهاء خدمة 7 أئمة وعاملين بـ الأوقاف لهذا السبب

ننشر أسماء المرشحين لمسابقة الإمام المثالي وموعدها في وزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تسبب التهابات المفاصل

مش بس الحديد .. 7 طرق لعلاج الأنيميا

تقرير يكشف استخدام زيوت المجاري في الأكل الصيني.. شاهد

بعد استهداف 17 إرهابيا بشمال سيناء.. أحمد موسى: جهود مبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية.. فيديو

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب.. فيديو

الصحة العالمية تعلن موعد طرح أول علاج لـ«فيروس كورونا»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور