بيراميدز يفوز على المقاولون العرب بثنائية ويقتحم المربع الذهبي

حقق فريق بيراميدز الفوز على منافسه المقاولون العرب بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق محمد حمدي بالدقيقة 36 من عمر الشوط الأول على ان يضيف الهدف الثاني جون انطوي بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق الغاني جون انطوي.





وحاول فريق المقاولون العرب العودة خلال الشوط الثاني، الا ان كل محاولاته باءت بالفشل.



