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رياضة

بيراميدز يفوز على المقاولون العرب بثنائية ويقتحم المربع الذهبي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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نور عادل
حقق فريق بيراميدز الفوز على منافسه المقاولون العرب بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق محمد حمدي بالدقيقة 36 من عمر الشوط الأول على ان يضيف الهدف الثاني جون انطوي بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق الغاني جون انطوي.

وحاول فريق المقاولون العرب العودة خلال الشوط الثاني، الا ان كل محاولاته باءت بالفشل.

وبهذا الفوز يصل فريق بيراميدز الي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يظل فريق المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
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