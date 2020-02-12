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مرأة

لـ السهرة.. طريقة عمل حلوى الوربات السورية خطوة بـ خطوة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:30 ص
طريقة عمل الوربات
طريقة عمل الوربات
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نهى هجرس
الوربات من أشهر الحلويات الشرقية بشكل عام والسورية بشكل خاص، ولها اسم آخر وهو الشعيبيات ويمكن تحضيرها بالعديد من الحشوات، ولذلك نقدم لكم  طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة بحشوة القشطة.

المقادير لعمل الوربات السورية:-
1 كوب قشطة
5 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) نشا
4 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة ماء زهر
1 باكيت عجينة جلاش
1 كوب زبدة سائحة
ثلث كوب سكر
1 كوب شربات

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خطوات التحضير:-
نحضر وعاء ونضع فيه اللبن والنشا والسكر، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يبدأ يتكاثف الخليط

نضيف القشطة لخليط النشا مع التقليب بملعقة خشبية حتى نحصل على خليط القشطة كثيف القوام

نرفع خليط القشطة من على النار ونتركه حتى يبرد

على سطح أملس ونظيف، نقوم بفرد طبقات الجلاش مع دهنها بالزبدة

نقطع طبقات الجلاش على شكل مربعات متوسطة الحجم.

نضع 6 مربعات من الجلاش فوق بعضها ثم نضع عليها خليط القشطة، ونأخذ طرف مربعات الجلاش  إلى الطرف المقابل حتى نشكل مثلث

نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية التي لدينا

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ثم نضع فيها مثلثات وربات القشطة وندهنها بالزبدة

نضع صينية وربات القشطة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي

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