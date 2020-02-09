بـ مكون فى المنزل.. تخلصي من الشعر الوبري والرؤوس السوداء نهائيًا

يساعد الجلاتين على تنقية البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، والتخلص من الشعر الخفيف المتواجد، كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى طريقة أستخدام ماسك الجيلاتين









المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

قطرة واحدة من زيت اللافندر.





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طريقة التحضير:-

- خلط جميع المكونات في وعاء.

- وضع الوعاء في الميكرويف مدة 15ثانية.

- وضع الخليط الدافئ على الوجه مباشرة مع تجنب منطقة الحواجب والعينين.

- ترك الخليط على الوجه من 10 إلى 15 دقيقة.

- فرك الوجه بلطف لتقشيرة،

- وستلاحظ الشعر والرؤوس السوداء مع الفرك.

- يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.



