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مرأة

بـ مكون فى المنزل.. تخلصي من الشعر الوبري والرؤوس السوداء نهائيًا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:00 ص
وصفات للتخلص من الرؤوس
وصفات للتخلص من الرؤوس السوداء
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نهى هجرس
يساعد الجلاتين على تنقية البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، والتخلص من الشعر الخفيف المتواجد، كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى طريقة أستخدام ماسك الجيلاتين


المكونات:- 
1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
2 ملعقة كبيرة من الحليب. 
قطرة واحدة من زيت اللافندر.

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طريقة التحضير:-
- خلط جميع المكونات في وعاء.
- وضع الوعاء في الميكرويف مدة 15ثانية.
- وضع الخليط الدافئ على الوجه مباشرة مع تجنب منطقة الحواجب والعينين.
- ترك الخليط على الوجه من 10 إلى 15 دقيقة. 
- فرك الوجه بلطف لتقشيرة،
- وستلاحظ الشعر والرؤوس السوداء مع الفرك.
- يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

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