احترسي .. 10 أخطاء تجنبي حدوثها عند تسوية الدجاج

يعد الدجاج من الأكلات الرئيسية التى تطهى فى أوقات عديد، وبطرق مختلفة، ولكن يوجد الكثير من الأخطاء التى تقع بها السيدات عند تسويتها ولا تعلمها.





وكشفًا عن ما قدمة خبراء الطهى إليكم أبرز هذه الأخطاء.





1- اذا كان الدجاج يتم تخزينة في الفريزر فيجب عليك بخروجه من الفريزر قبل طهيه بيوم او في الصباح الباكر من نفس اليوم ووضعه على طاولة المطبخ حتى يذوب منه الثلج نهائيا حتى نتخلص من حالة التسمم التي قد تصيبنا.





2- طهي الدجاج فور خروجه من الثلاجة يعطيك لون الشواء الذهبي من الخارج فقط اما من الداخل فتكون نيئه، لذلك تجنبي طهيه فور خروجه من الثلاجة واتركيها خارج الثلاجة حوالي 15 دقيقه قبل طهيه.





3- يجب عليك غسل الدجاج جيدا حتى تتخلصين من البكتريا لاتي لا تري بالعين المجردة التي تأتي من خلال الايادي التي تلمسها، وايضًا يجب تنظيف الاماكن التي تتركين الدجاج بها لتتخلصين من البكتريا التي تلتصق بها.





4- لا تقومين بإزالة العظام والجلد الذين بالدجاج حتى لا تتعرضين لجفافها أثناء الشوي وتستطيعين طهيها جيدا من الداخل، كما ان الجلد سوف يعطيك اللون الذهبي الذي تريدينه وحماية اللحم من الحرارة والاحتراق .





5- افضل درجة حرارة لطهي اللحوم هي 165 درجة حتى تستطيعين قتل البكتيريا وتمنحين نكهة دجاج غير جافة ولذيذة، لذلك تجنبي طهيها على درجة حرارة عالية او منخفضة لاكثر من اللازم.





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6- تجنبي طهي الدجاج بالكامل بدون توابل، فيجب عليك فرك الدجاج بكمية وفيرة من الملح والفلفل الاسود من داخل وخارج الدجاجة بالاضافة الى الاعشاب والتوابل الاخرى التي تحبينها، واستخدمي الثوم والزنجبيل وشرائح الليمون للحصول على نكهة مميزة قبل وضعها في الفرن.



