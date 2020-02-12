وليد زهران: تصدر هاشتاج أنا ضد التنمر للتريند خطوة على الطريق الصحيح

قال المحامى وليد زهران، عن تدشين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #انا_ضد_التنمر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف "زهران" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن المجلس القومى للطفولة دشن هذه الحملة، العام الماضي، وجرت التوعية بخطورة التنمر فى المدارس وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، وهذا دور المجلس القومى الذى يجب أن يتواجد فى قلب المشكلة التى تتعلق بالطفل بوجه عام وفى قضايا الأسرة بشكل خاص.

وأكد أن القومى للطفولة صاحب الحق الأصيل فى مثل هذه المشكلات ، وأيضا عليه اقتراح المقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات التى تخص الطفل.

وأشار لخطورة التنمر؛ لأنه من الممكن أن يغير من حياة الأطفال، ويحول أي منهم الى طفل عنيف ؛ ولذا كان واجب التوعية بخطورته على كافة المستويات.

ونوه لدور المجلس القومى للطفولة والأمومة لعمل هذه الحملة، وعبر عن سعادته بأن تنتشر هذه الحملة بين البلدان العربية التى تنتشر بها التنمر بنسب كبيرة.