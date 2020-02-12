واشنطن تتهم 5 أشخاص بخرق العقوبات المفروضة على إيران

اتهمت السلطات الأمريكية، 5 أشخاص ، بانتهاك العقوبات النفطية المفروضة على إيران.





وقالت وزارة العدل الأمريكية ، إنها وجهت إلى خمسة أشخاص في "تكساس" و"نيويورك" ، تهمة التآمر لخرق عقوبات النفط الإيرانية ، من خلال الترتيب لشراء النفط من إيران ، وبيعه إلى مصفاة في الصين.





ومن بين المتهمين، دانيل راي لين رئيس شركة خاصة مقرها تكساس التي تبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات حملة الأسهم الخاصة، وفق وكالة "رويترز".



