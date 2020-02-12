واشنطن تتهم 5 أشخاص بخرق العقوبات المفروضة على إيران

اتهمت السلطات الأمريكية، 5 أشخاص، بانتهاك العقوبات النفطية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنها وجهت إلى خمسة أشخاص في "تكساس" و"نيويورك"، تهمة التآمر لخرق عقوبات النفط الإيرانية، من خلال الترتيب لشراء النفط من إيران، وبيعه إلى مصفاة في الصين.
ومن بين المتهمين، دانيل راي لين رئيس شركة خاصة مقرها تكساس التي تبيع حقوق النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات حملة الأسهم الخاصة، وفق وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، إن العقوبات علی النفط الإيراني هي الأقسى حتى الآن، قائلًا: "نواجه اليوم عقوبات أمريکية لاقت أکبر وأقوی متابعة لتنفيذها في جميع أنحاء العالم، إلی حد أنهم يتابعون الناقلات التي تحمل النفط الإيراني ويتصلون بمسؤولي الدول التي تستقبلها لإيقافها".