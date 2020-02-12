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فن

نوال الزغبي تطرح أغنية «القوية».. اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:01 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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آيه عاطف
تستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "القوية"، اليوم؛ تزامنًا مع عيد الحب.

وكانت الفنانة نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية. 

بينما تستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.
نوال الزغبي تطرح أغنية «القوية».. اليوم
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