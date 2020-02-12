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منوعات

بعد سنوات طويلة.. ناسا تزيح الستار عن صورة خيالية مبهرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في لقطة أقرب للقطات أفلام الخيال العلمي، التقطت وكالة "ناسا" لعلوم الفضاء، صورة مبهرة، لرائد فضاء أمريكي سابح في الفضاء.

الصورة تم التقاطها عام 1984 لرائد الفضاء الأمريكي "بروس ماكاندليس"، وهو يطفو في الفضاء، وظلت الوكالة محتفظة بها لتنشرها اليوم على موقعها "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه بالتعاون مع  جامعة ميتشيجان التقنية، بحسب روسيا اليوم. 

وأرفقت "ناسا"، الصورة، بتعليق: "كيف يكون الطيران بحرية في الفضاء؟، على بعد نحو 100 متر من مركبة الشحن في مكوك الفضاء تشالنجر، كان بروس ماكاندليس الثاني يعيش الحلم، يطفو بعيدًا أكثر من أي وقت مضى".

واستطردت: "التقطت صورة لرائد الفضاء ماكاندليس وهو يسبح في الفضاء، بواسطة وحدة مأهولة للمناورة (MMU)".

ويعتبر رائد الفضاء "ماكاندليس الثان" أول رائد يسبح في الفضاء بشكل حر، دون أن يكون مربوطًا بالمكوك، وكان يصاحبه الرائد روبرت ستيوارت، التابع أيضًا لوكالة ناسا، خلال مهمة الفضاء 41-B.
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