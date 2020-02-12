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رياضة

ميدو يسطع مجددا ويقود الاستوديو التحليلي لمباراة بيلباو وغرناطة في كأس إسبانيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 10:48 ص
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
يعود أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس، للظهور مجددًا في الاستديوهات التحليلية، عقب انتهاء تجربته التدريبية مع فريق مصر للمقاصة، الشهر الماضي.

ويقود "ميدو" الأستوديو التحليلي لمباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، على قناة الرياضية السعودية 3، من ملعب "سان ماميس".

وتخوض 3 أندية من الليجا وهي أتلتيك بيلباو، وغرناطة، وريال سوسيداد، وفريق وحيد من الدرجة الثانية وهو ميرانديس، دور نصف نهائي البطولة، وذلك بعدما حدثت مفاجأة نادرة جدًا وودعا عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، كأس الملك من دور ربع النهائي، على يد ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو على الترتيب، بعد أن سبقهم أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا حامل اللقب، في الأدوار السابقة.



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