AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل أزمة باهر المحمدي الجديدة مع إدارة الإسماعيلي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف مصدر داخل الجهاز الفني، لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، تفاصيل أزمة قائد الفريق باهر المحمدي الجديدة مع مجلس الإدارة.

ونشبت خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل نادي الإسماعيلي وذلك بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بسبب سفره إلى ألمانيا بدون إذن النادي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن اللاعب حصل على إذن من المدير الفني ديديه جوميز، ومدير الكرة صبري المنياوي، وذلك من أجل تلقي علاج ألم عضلات البطن.

وشدد المصدر، على أن الجهاز الفني وافق على طلب باهر المحمدي وذلك نظرًا لعدم مشاركته في مواجهة الرجاء المغربي بذهاب دور البطولة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

200 ألف جنيه | الإسماعيلي يوجه لطمة قوية لباهر المحمدي

بعد استبعاده من مواجهة إنبي.. باهر المحمدي يشارك في مران الإسماعيلي

باهر المحمدي يكشف حقيقة رحيله عن الإسماعيلي.. فيديو

باهر المحمدي يعود لتدريبات الإسماعيلي استعدادًا لطلائع الجيش

جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز

الدوري المصري.. الإسماعيلي ينهي أحداث الشوط الأول بهدف في طلائع الجيش

ترشيحاتنا

18 مرشحا على منصب النقيب.. ننشر الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات نقابة المحامين

مرتضى منصور يوجه رسالة حاسمة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

أحمد رؤوف يفجر مفاجأة حول توقيعه للنادي الأهلي.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 -2-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور