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رياضة

فيفا يعتمد إبراهيم نور الدين حكم فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:18 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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يسري غازي
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكم فيديو بعد تخطيه كافة الاختبارات القانونية والنظرية والعملية تحت إشراف مايك من هولندا وتيجوا من البرتغال وبرناردو من البرتغال بابل من بولندا محاضرين من الاتحاد الدولى.
وجاءت الاختبارات أيضا تحت إشراف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وياسر عبدالرؤوف وتامر درى وسيد مراد محاضرين مصريين.

كما اعتمد الفيفا خمسة أطقم آخرين وبهذه الاعتماد أصبح تنفيذ تقنية الفيديو جاهزة للتطبيق من خلال 6 اطقم كاملين معتمدين من الاتحاد الدولى لكرة القدم .

ويعتبر هذا إنجازا فى وقت قصير حيث تمت مهمة تجهيز هذه الأطقم فى أقل من 4 أسابيع فقط بينما من الطبيعى يتم التجهيز كحد أدنى 6 أشهر.
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