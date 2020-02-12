استرداد حق الشعب.. إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2 فدان و19 قيراط و 5 أسهم زراعية و 8504 متر مبان بمركزي أبو كبير والزقازيق.

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حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 30 حالة بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و 5 أسهم أرض زراعية وإزالة 34 حالة بمساحة 4035 مترا مباني بمركز أبو كبير وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 57 حالة بمساحة 4469 متر مبان بمركز الزقازيق وذلك خلال اليوم التاسع للموجه 15 والتي بدأت منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتي نهايته لإزالة كافة التعديات علي أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأشار المحافظ إلى انه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأضاف المحافظ بأن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط و حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضي الزراعية.