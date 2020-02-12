AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استرداد حق الشعب.. إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:19 م
إزالة 121 حالة تعدي
إزالة 121 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بالشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2 فدان و19 قيراط و 5 أسهم  زراعية و 8504 متر  مبان بمركزي أبو كبير والزقازيق.

أقرأ ايضا:

استرداد حق الشعب..إزالة 59 تعديا على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 30 حالة بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و 5 أسهم أرض زراعية وإزالة 34 حالة بمساحة 4035 مترا مباني بمركز  أبو كبير وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 57 حالة بمساحة 4469 متر مبان بمركز الزقازيق وذلك خلال اليوم التاسع للموجه 15 والتي بدأت منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتي نهايته لإزالة كافة التعديات علي أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


وأشار المحافظ إلى انه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ  على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.


وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


وأضاف المحافظ بأن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط و حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

إزالة 68 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

حق الشعب.. إزالة 105 حالات تعد على أراضى الدولة بـ فاقوس وديرب نجم

إزالة 144 حالة تعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة 1200 حالة تعد على 9 آلاف فدان أملاك دولة بالمنيا

حق الشعب.. إزالة 173 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

بفيديو جديد.. محمد رمضان يسخر من الطيار المفصول

هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟

ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

هل اقترب موعد إطاحة بوتين بـ أردوغان وجيشه ؟ تفاصيل

رمضان صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

فيديو مسرب يفضح أردوغان ويقلب موازين اللعبة في ليبيا..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

شاهد.. فيل جائع يحاول اقتحام سيارة سفاري بحثًا عن الطعام

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل