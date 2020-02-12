بعد جالاكسى S20 وZ Flip.. سامسونج تتحدى هواتف 2020 بتقنية 5G

أطلقت عملاق الهواتف شركة سامسونج أمس الثلاثاء أحدث هواتفها سلسلة Galaxy S20 بالتزامن مع هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى، ويعتبر إطلاق سامسونج لهواتفها نقلة نوعية بالنسبة لهواتف 2020 حيث أصدرت الشركة الهواتف بتقنية 5G، وذلك في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.





وهواتف سامسونج Galaxy S20، والتى ستكون هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plusو Galaxy S20 Ultra، ويأتى إطلاق هذه الهواتف بالتزامن مع هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى وهو ثانى هاتف يتم إصداره من قبل سامسونج بشاشة قابلة للطى بعد Galaxy Fold.





وحسب رويترز فإن سامسونج قالت إن النسخ الثلاث من هواتفها الجديدة Galaxy S20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس في جميع الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 999 دولارا.





ووفقا لموقع Tech Radar فإن أرخص هاتف من هواتف Samsung Galaxy S20 سيكون سعره حوالى 900 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 14.220 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S20 Plus سيكون بتكلفة 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 17.380 ألف جنيه، أما هاتف Galaxy S20 Ultra سيكون سعره 1300 دولار أمريكى أى ما يعادل 20.540 ألف جنيه.





وسيكون سعر الهواتف أغلى بقدر 100 دولار أمريكى لكل هاتف في أوروبا عنها في الأسواق الأمريكية، وستكون المواصفات التى ستتمتع بها الهواتف. و تنوى سامسونج بيع أكثر من 2.5 مليون نسخة من هاتف Galaxy Z Flip، وهو ثانى إصدار لها بشاشة قابلة للطى.





و ذكرت تقارير أن الشركة قد أعدت بالفعل 500 ألف نسخة من الهاتف، ومن المفترض أن يبلغ سعر الهاتف 1260 دولارًا أمريكيًا.





وهاتف Galaxy Z Flip سيأتى بواجهة أمامية من الزجاج وبإطار خارجى من الألومنيوم، ووزنه 183 جرام ، والشاشة ستأتى ب 6.7 بوصة من نوع LED Flash ، وبكاميرا ثلاثية خلفية كما أن الكاميرا السيلفي ستكون 10 ميجا بيكسلز

وسيحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع + Snapdragon 855، وبذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجابايت، كما سيصدر نظام تشغيل أندرويد 10 بواجهة One UI 2.





كما أن الكاميرا الأساسية ستكون 12 ميجا بيكسبل بفتحة عدسة 1.8، والبطارية ستحتوى على سعة 3300 مللى أمبير، وبتقنية الشحن السريع اللاسلكىالذى يصل ل 15 وات، وسيحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع + Snapdragon 855، ، وسيتوفر بأربعة ألوان هى الأسود والذهبي والوردى والسيلفر.



