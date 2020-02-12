اقتراحات النواب تبحث عمل وصلة طريق تربط مراكز بقنا.. والأعضاء: مش صعبة على كامل الوزير

شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، التأكيد على الدور الفعال لرجال القوات المسلحة ممثلين بالهيئة الهندسية في التنمية والبنية التحتية وخاصة شبكة الطرق التي يتباهي المصريين بها أمام جموع العالم.





جاء ذلك إبان مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، وذلك لعمل وصلة طريق قوامها عدة كيلومترات، من منطقة الخزان بنجع حمادي إلي الطريق الصحراوي الشرقي، والتي من المنتظر أن تخدم ما يقرب من 7 ملايين مواطن من أجل استعمال الطريق الصحراوي الشرقي.





وقال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، إن المقترح المقدم منه متعلق بوصلة طريق تربط جميع مراكز شمال محافظة قنا، وجنوب محافظة سوهاج، بالطريق الصحراوي الشرقي، الذي أنشأته القوات المسلحة خلال السنوات الماضية، حيث المنطقة ما بين شمال قنا وجنوب سوهاج لا تستطيع الاستفادة من هذا الطريق الحيوي والفعال إلا بقطع ما يقرب من 110 كيلو مقسمة علي مستوي شمال قنا وجنوب سوهاج، ومن ثم نري أن يتم عمل وصلة وفق الدراسات الفنية المتبعة كي يستفيد المواطنون من هذا الطريق الحيوي.





وأكد أن الجهات المعنية تتحدث عن أن الوصلة ستكلف الكثير، وأن الأعمال "وعره" من أجل الانتهاء منها، مشيرا إلي أن كل ذلك مقدر، ولكن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير النقل الحالي الفريق كامل الوزير، ورجال القوات المسلحة، يتحدون الصعاب والدليل شبكة الطرق التى شقها في مختلف الأماكن وبأوضاع أكثر وعرة من المنتظر بها عمل هذه الوصلة، وبالتالي نرجو أن يتم دراسة الأمر بدقة، وندرك أن الفريق كامل الوزير لن يتأخر ما دام الأمر متعلق بالأفضل والأحسن للأهالي من حيث الجهد والوقت واستعمال مرفق حيوي بهذه الطريقة، والدليل ما حدث في طريق الجلالة وأيضا في الطريق الصحراوي الشرقي نفسه والذي كان أكثر وعورة.



