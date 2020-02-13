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اقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أشهر واليورو يتراجع

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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رويترز

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر وسط آمال بتباطؤ انتشار فيروس كورونا، كما حقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بعد تخلي البنك المركزي عن انحيازه صوب خفض أسعار الفائدة.

وتأكدت 2015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يوم الثلاثاء الماضي وهي أقل زيادة يومية في عدد المصابين منذ يوم 30 يناير كانون الثاني. وقال كبير الاستشاريين في مجال الصحة بالصين إن التفشي ربما ينتهي تماما بحلول شهر أبريل .

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 98.77 أي دون أعلى مستوى في أربعة أشهر بقليل والذي سجله في الجلسة السابقة وهو 98.95.

وتسبب وباء فيروس كورونا في اضطراب اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي أسواق العملات، تعرضت العملات المعتمدة على التصدير مثل الكرونة النرويجية والكرونة السويدية لضغوط مع انتشار الفيروس.

وتراجعت الكرونة النرويجية بما يزيد على خمسة بالمئة منذ بداية العام الجاري في حين انخفضت الكرونة السويدية 2.6 بالمئة.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6462 دولار أمريكي في أكبر زيادة خلال شهرين بعد أن أزال البنك المركزي احتمالا لخفض سعر الفائدة من توقعاته المستقبلية.

وتراجع اليورو ليل الثلاثاء الماضي  لأدنى مستوى في أربعة أشهر متأثرا بمخاوف الركود الاقتصادي في أوروبا لكنه ارتفع منذ ذلك الحين ليستقر عند 1.0915 دولار.

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