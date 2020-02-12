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توك شو

هشام الحلبي: العالم يستجيب ببطء للقضاء على الإرهاب في أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:45 م
افريقيا
افريقيا
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نورهان رأفت

قال اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التحدي الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، يواجه علامات استفهام كبيرة، وله سلبيات أيضا، وذلك لانتشار الإرهابيين، وعبورهم من سوريا إلى ليبيا، ما يؤثر المنطقة بأكملها.


وأضاف اللواء هشام عبر مداخلة هاتفية لـ "اكسترا نيوز"، أن الإرهاب يتوازى مع التجارة غير المشروعة للسلاح، ما يشكل خطورة على مشروعات التنمية الأفريقية.


وأشار اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن الحلول الأفريقية ضرورية، لإنهاء التدخلات الخارجية في الشئون الأفريقية.


وتابع اللواء هشام الحلبي، أن العالم يتحرك ببطء مع التعامل مع قضية الإرهاب في المنطقة الأفريقية، حتي بعد انعقاد مؤتمر "برلين" الأخير.


وأشاد اللواء هشام حلبي، بالجهود التي تبذلها مصر لإنشاء وحدة عربية وأفريقية، لحل المشكلات المتعلقة بالساحل الأفريقي نفسه.

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