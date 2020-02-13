AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ندوة بالجامعة الأمريكية حول دور المحكمة الدستورية العليا وآثار أحكامها على المجتمع

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:14 ص
الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية
Advertisements
أحمد أيمن
تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس، ندوة نقاشية بعنوان « القضاء الدستوري المصري بعد نصف قرن رؤى حول الدور والأحكام»، والتي تعد ثاني فعاليات الوحدة لإحياء الذكرى الخمسين لإنشاء القضاء الدستوري في مصر.

وتستهدف الندوة كما أعلنت الوحدة إفساح المجال لمناقشة علمية وقانونية واسعة حول دور المحكمة الدستورية العليا في حماية المواطنين من مغبة العصف بالحقوق والحريات، وضمان الالتزام بالنصوص الدستورية والتطبيق الأمين لها.

وسيحاضر في الندوة كل من الدكتور شوقي السيد، المستشار والنائب السابق وأستاذ القانون، والذي سيعرض ورقة عن الآثار الاجتماعية لأحكام المحكمة الدستورية العليا على المراكز القانونية، والدكتور فتحي فكري، الوزير السابق وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014 وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والذي سيقدم مداخلة بعنوان «دور السلطة التشريعية في الرقابة الدستورية» يعرض فيها للعلاقة بين البرلمان والمحكمة، ويدير الندوة محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال في الندوة السابقة؛ استضافت الوحدة قاضيين بالمحكمة الدستورية العليا هما المستشاران الدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز سالمان، واللذان ألقيا الضوء على تطور تطبيق المحكمة لنصوص الدستور وتعاملها مع الصور المختلفة والحديثة من الحقوق والحريات وضمانات تحقيقها، وأشكال الرقابة على العمل التشريعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث العسكري السابق في ضيافة إعلام الأزهر غدا

المتحدث العسكري السابق في ضيافة إعلام الأزهر

غدا.. إعلان تدشين أول دورة لتمويل الأبحاث العلمية بجامعة حلوان

غدًا.. ندوة بالجامعة الأمريكية حول دور المحكمة الدستورية العليا وآثار أحكامها على المجتمع

منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نجاحات يشهد بها العالم

ترشيحاتنا

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

فوبيا كورونا.. سفينة ركاب رفضتها 5 دول وتقطعت بها السبل في البحر.. تعرف على مصيرها

صديقة للبيئة.. أواني الفخار.. البساطة في جبال جنوب مصر

اخبار الرياضة.. جمال الغندور يعلن طاقم تحكيم السوبر المصري.. إعلان جديد لـ محمد صلاح.. أحداث دموية بمباراة الرجاء المغربي والجيش الملكي

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

الصين: 242 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها