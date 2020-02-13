ندوة بالجامعة الأمريكية حول دور المحكمة الدستورية العليا وآثار أحكامها على المجتمع

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس، ندوة نقاشية بعنوان « القضاء الدستوري المصري بعد نصف قرن رؤى حول الدور والأحكام»، والتي تعد ثاني فعاليات الوحدة لإحياء الذكرى الخمسين لإنشاء القضاء الدستوري في مصر.





وتستهدف الندوة كما أعلنت الوحدة إفساح المجال لمناقشة علمية وقانونية واسعة حول دور المحكمة الدستورية العليا في حماية المواطنين من مغبة العصف بالحقوق والحريات، وضمان الالتزام بالنصوص الدستورية والتطبيق الأمين لها.





وسيحاضر في الندوة كل من الدكتور شوقي السيد، المستشار والنائب السابق وأستاذ القانون، والذي سيعرض ورقة عن الآثار الاجتماعية لأحكام المحكمة الدستورية العليا على المراكز القانونية، والدكتور فتحي فكري، الوزير السابق وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014 وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والذي سيقدم مداخلة بعنوان «دور السلطة التشريعية في الرقابة الدستورية» يعرض فيها للعلاقة بين البرلمان والمحكمة، ويدير الندوة محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق.





تجدر الإشارة إلى أنه خلال في الندوة السابقة؛ استضافت الوحدة قاضيين بالمحكمة الدستورية العليا هما المستشاران الدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز سالمان، واللذان ألقيا الضوء على تطور تطبيق المحكمة لنصوص الدستور وتعاملها مع الصور المختلفة والحديثة من الحقوق والحريات وضمانات تحقيقها، وأشكال الرقابة على العمل التشريعي.