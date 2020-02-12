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أخبار العالم

مفاجأة ثقيلة على إسرائيل.. الأمم المتحدة تعاقب الاحتلال بالقائمة السوداء

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:04 م
جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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محمد علي

أصدرت الأمم المتحدة قائمة سوداء تضم 112 شركة متواطئة في العمل بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان من قبل الكيان الإسرائيلي وهضبة الجولان، منها 18 شركة دولية، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

 

وتعد الخطوة، أول تطبيق عملي من الأمم المتحدة بعد خطة السلام الأمريكية، برفضها وإن بشكل غير صريح، ورفض ممارسات الاحتلال، وإعلان مقاطعة للشركات الـ112، التي تخرق القوانين الدولية.

وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، أكد فيه ، أمس الثلاثاء ، رفض خطة السلام الأمريكية بخصوص القضية الفلسطينية. ووصف عباس الخطة بأنها تشبه "الجبنة السويسرية" ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.

وأوضح عباس وهو يعرض خريطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن "نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية-الإسرائيلية... نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية".

وتابع "يكفي أن تكون مرفوضة من قبلنا كونها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية". وسأل الحضور "من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا". وأضاف "جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط".

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