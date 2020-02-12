جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور.





واصطدم النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي في دور ربع النهائي.





وجاءت باقي المباريات كالآتي:





الرجاء المغربي - مازيمبي الكونغولي





النجم الساحلي التونسي - الوداد المغربي





تمسك اتحاد جنوب إفريقيا بخوض فريق صن داونز جميع مبارياته بالدوري المحلى وفقا للجدول المعلن قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها 29 فبراير الجارى بالقاهرة فى إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .ومن المقرر أن يلتقى صن داونز مع تشيبا يونايتد يوم لسبت المقبل الموافق 15 فبراير الجارى وفقا لما أكدته الصحف الجنوب إفريقية ، ثم يلعب مجددا مع بلومفونتبن سيلتيك يوم 19 فبراير الجارى فى الدوري الجنوب إفريقي .وسيخوض صن داونز مواجهة ثالثة قبل مواجهة الأهلى أمام فال أوف يونيفيرسال أحد أيام 22 أو 23 فبراير .وبعد خوض اللقاءات الثلاثة سيطير صن داونز إلى القاهرة استعدادا لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلى الذى يعيش واحدا من أفضل فتراته على الإطلاق.