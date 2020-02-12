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اقتصاد

تمتلك 45% من الأسهم.. حماية المنافسة يدرس طلب المصرية للاتصالات للاستحواذ على 100% من فودافون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:36 م
شركة فودافون
شركة فودافون
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أ ش أ
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقيه طلبا من شركة "فودافون مصر" لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر" مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في ضوء توقيع "فودافون" العالمية مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لشراء حصتها التي تعادل 55% من أسهم رأسمال "فودافون مصر".

وأوضح أن الجهاز سيقوم بالدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية.
كانت شركتا فودافون العالمية والاتصالات السعودية قد أعلنتا الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم تقتضي شراء الشركة السعودية حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55 % بقيمة 2.39 مليار دولار.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 45 % في فودافون مصر وأعلنت الشركة عن تعيين بنك استثمار لدراسة البدائل المتاحة تجاه الصفقة.
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