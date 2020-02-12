إعدام 4 أطنان لحوم مجمدة فاسدة في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم التكليف بضرورة المتابعة المكثفة علي المنشآت الغذائية ، والواردات الغذائية لشركات الأغذية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، ومكتب الأغذية ببلبيس ، في حضور عضو من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ، بإعدام ٤ أطنان لحوم مجمدة عبارة عن كلاوي مجمدة مستوردة من الخارج لشركة استيراد وتصدير ببلبيس.





وذلك لرفضها معمليا لوجود بكتيريا هوائية بها ، وتم الإعدام بالمدفن الصحي ببلبيس .

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وشدد "مسعود" على استمرار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة مراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة.