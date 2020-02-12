إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالجيزة.. والنساء والشباب يتصدرون المشهد.. صور





وحرض الناخبون على الإدلاء بأصواتهم ، واختيار النائب الذي يعبر عن مطالبهم، ويري الصالح العام للشعب.





ويذكر أنه انطلقت أمس الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بالمحافظة. وكانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة ويخوض الانتخابات التكميلية رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية ومرشح الحزب، ورمزه "القلم" رقم 4.





ويشغل محمد أبو العينين عددا من المناصب الهامة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز وكرمته مؤسسات عالمية كبرى، نرصدها فيما يلي:





1-نائب رئيس حزب مستقبل وطن.





2- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.





3- بدأ تجربته عام 1983 من قلب الصحراء المصرية وعبر سنوات من العمل الشاق، أصبح أحد رواد الصناعة في العالم، حيث تعد مجموعة كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل.





4- شرفه أهالي دائرة الجيزة بثقتهم الغالية، واختاروه نائبا لهم في مجلس الشعب في الفترة من عام 2000 -2011. حصل في انتخابات عامي 2005 و2010 على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية بلغت 88% و95% من أصوات الناخبين على التوالي، رغم أنه لم يقم بحملة انتخابية. ورغم عدم ترشحه في الانتخابات خلال السنوات التسع الماضية لم ينقطع عن تواجده وتواصله مع أهالي الجيزة بصورة شخصية أو من خلال مؤسسة أبو العينين الاجتماعية.





5- انتخب بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية وعربية ومتوسطة رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي عام 2010، ومقرها مالطا وحاليًا رئيسه الشرفي، وسفيره حول العالم، وممثلها الدائم لدى جامعة الدول العربية.





6- انتخب بالإجماع رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك لدورتين متتاليتين في الفترة من 2008- 2011. وتضم الجمعية برلمانات 43 دولة منها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.





7-انتخب رئيسا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في الفترة من 2005 – 2011، ورئيسا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في الفترة من عام 2000- 2005، وخلال رئاسته لهما كانتا أنشط لجان المجلس تشريعية ورقابية.





8- مارس دوره التشريعي والرقابي على أفضل ما يكون، وكان أكثر نائب تقديم مشروعات القوانين، قدم أكثر من 10 مشروعات بقوانين تمت الموافقة عليها، ومنها تعديل قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لاستحداث جوائز ومجالات جديدة وزيادة قيمة الجوائز، وقانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز مقدارها 20% مما يستحقونه من معاش، قانون لتجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وتعديل قانون التمويل العقاري لإدراج نصوص واضحة لدعم إسكان محدودي الدخل.





9- كرمه البرلمان الأورومتوسطى ومنحه جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب في دول جنوب المتوسط (2008) في احتفال كبير بموناكو بحضور أميرها ألبرت الثاني.





10- اختاره الاتحاد الأفريقي أفضل صانع في أفريقيا عام 2018.





11- كرمته منظمة البحر المتوسط العالمية ومقرها إيطاليا ومنحته جائزتها لعام 2018 في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية في احتفال كبير بنابولي بحضور سفير مصر في إيطاليا.





12- حصل على جائزة أفضل مصدر لليابان عام 2005 في احتفال كبير بطوكيو بحضور وزيرة التعاون الدولي في مصر وسفير مصر في اليابان.





13- اختارت اليونيدو شركاته كأفضل شركة في أفريقيا إبداعًا وابتكارًا عام 1997 وتسلم الجائزة في احتفال كبير بحضور رئيس جمهورية موريشيوس.





14- كرمته منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية ومنحته جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 في احتفال كبير بميلانو.





15- له بصمات بارزة في مجال الدبلوماسية البرلمانية على مدى أكثر من 15 عاما وله علاقات وثيقة مع أبرز البرلمانيين الأوروبيين والعرب.





16- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التقي، بصفته الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطى، أمين عام الأمم المتحدة وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح له ما حدث في 30 يونيو وخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية. وفي أعقاب اللقاء، أعلن أمين عام الأمم المتحدة تأييده لمطالب الثورة الشعبية في 30 يونيو. ويشارك "أبو العينين" سنويا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلتقى كبار المسئولين بالمنظمة بمن فيهم الأمين العام ووكلائه ورئيس الجمعية العامة.





17- في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 أيضا قام بجولات مكوكية حول العالم للدفاع عن مصر وتصحيح صورتها والترويج لفرص الاستثمار والسياحة فيها، حيث التقى زعماء الأغلبية البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية وقادة الأحزاب ومراكز الفكر في كل من فرنسا وإيطاليا (في أعقاب أزمة ريجينا) وألمانيا والولايات المتحدة، كما استقبل في مصر عددا من الوفود البرلمانية الأوروبية وإعلاميين من دول أفريقيا ومديري مراكز فكر من الولايات المتحدة، كما يعقد اجتماعات دورية مع السفراء الأوروبيين بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.





18- كانت مداخلاته واقتراحاته في مجال الدبلوماسية البرلمانية محل تقدير واستجابة في المؤتمرات الدولية التي شارك فيها ومنها: - في عام 2009، وخلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في بروكسل برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي، نجح في انتزاع موافقة هيئة المكتب على تشكيل لجنة تقصى حقائق.

إقبال كثيف من النساء والشباب على لجان مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد ابراهيم بالجيزة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة، وقبل غلق صناديق الاقتراع في الساعات الاخيرة،