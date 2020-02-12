أحمد موسى: ربنا فضح أكاذيب «الجزيرة» بشأن التعذيب داخل السجون.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ربنا أراد أنه لازم يفضح قناة الجزيرة، بعد محاولتهم تضليل الحقيقة وقاموا بعمل فيلم أن المساجين المصريين يتعرضون للتعذيب بالسجون المصرية خاصة مراسل قناة الجزيرة محمود حسين.





وأضاف أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر فضائية صدى البلد، أن محمود حسين فضحهم وأكد أن هناك زيارات أسبوعية له، وكتب وجرائد تدخل له في السجن .





وتابع موسى أن "جمال ريان لازم يبعت هدية لمحمود حسين.. ابعت الهدية وشوف هتوصل ولا لأ اتبرع بمليون دولار وهتخشله".





واشار مقدم برنامج على مسئوليتي، إلى أن محمود حسين بنفسه هو اللي بيرد عليكوا مش حد تاني وأكد أنه يتلقى العلاج وليس ممنوع عنه أي شئ مشيرا إلى انها ليست معاملة خاصة لمحمود ولكنها لكل المساجين.





وقال أحمد موسى إن زيارة محمود حسين ليست ممنوعة ولا يتعرض للحبس الانفرادي.