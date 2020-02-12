لو عندهم شوية أحمر.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لقناة الجزيرة القطرية.. فيديو

وجه الإعلامى أحمد موسى رسالة لقناة الجزيرة والمسئولين بها رسالة قوية، بعد زيارة وسائل الإعلام الأجنبية للسجون وكشفها كذبهم وتدليسهم للحقيقة، قائلًا "نفسي بتوع الجزيرة لو عندهم شوية أحمر يطلعوا النهاردة يكتبوا اعتذار للإدارة والسجون المصرية".





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، "لو عندهم شوية أحمر يكتبوا إحنا بنعتذر للإدارة المصرية وللسجون المصرية، بس هما معندهومش".





وتابع يجب أن يقولوا أنهم ينشرون شائعات ويمشون وراء الأكاذيب، مضيفا أن مراسل قناة الجزيرة أكد حسن معاملته بالسجن، وحسن معاملة أسرته خلال الزيارات.



