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الحكومة تمنع طباعة الكتب لطلاب الثانوي .. والبرلمان: إهدار مال عام

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب "البرلمان"، أن قرار إلغاء طباعة الكتب المدرسية للصف الثاني الثانوي سيصبح أسهل لهم، لأن الطلاب لم تستخدم "التابليت" بسبب وجود المقررات المدرسية بصورة مطبوعة.

وقالت نصر خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن قرار إلغاء طباعة الكتب للصف الثاني الثانوي لمنح أجهزة "التابليت" الإستخدام بالشكل المطلوب، وهو أمر عائد إلى هيئة التدريس والتي كانت تتغافل على إستخدامه وفقًا لما هو مقرر له".

وتابعت: "رهبة استخدام أجهزة التابلت إنتهت، لذلك يعتبر طباعة المقررات المدرسية إهدارا للمال العام، كما أن هذا القرار سيجعل الطالب مجبرا على استخدام هذه الأجهزة بالشكل المطلوب".

و وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE ، بهدف تقديم خدمات تطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الإنترنت في الجامعات المصرية الحكومية.

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