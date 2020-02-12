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حوادث

تفاصيل حركة تنقلات الشرطة بالقليوبية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أجرت مديرية أمن القليوبية حركة تغييرات مكبرة بين عدد من القيادات ومأموري الأقسام والمراكز الشرطية ورؤساء المباحث وإدارة البحث الجنائي.

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شلمت الحركة التي اعتمدها مدير أمن القليوبية تعيين العميد حازم عفت مأمورا لقسم ثان بنها والعميد أحمد رشدي مأمورا لقسم قها والعقيد محمد الزيات مأمورا لقسم الخانكة والعقيد محمد سعيد سلام ترحيلات والمقدم محمد حسني بحالو لإدارة العمليات وأيمن هادل لمباحث الطرق ومحمد حسن أسماعيل وحدة تأمين العبور ومحمد عيد للمساعدات الفنية وعمرو شكري لتأمين الطرق وميان عاطف ومكسيموس ماجد وعمرو حسام وعمرو محمد مدحت لغدارة مباحث الطرق.


كما تضمنت الحركة نقل المقدم أسامة مشهور رئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية والمقدم أحمد سامي عفيفي، والمقدم محمد عشماوي لإدارة البحث الجنائي بالمديرية وتعيين الرواد محمد السعيد رئيسا لمباحث قسم ثان بنها نقلا من قسم قها وأحمد سامي نوار لقسم أول نقلا من قسم ثان بنها ومحمود علي رئيسا لمباحث مركز طوخ ومحمد غلاب رئيسا لمباحث قها نقلا من قسم أول بنها وكمال إبراهيم كمال لقسم الخانكة.

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