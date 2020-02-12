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أخبار العالم

وزارة الدفاع السعودية تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب القبول على عدة وظائف في القوات المسلحة، وذلك طبقا لعدة شروط. 

وتحمل الوظائف الشاغرة مسميات: "أمن وحماية" و"سائق" على رتبة جندي، و بإمكان حملة الثانوية العامة أو ما يُعادلها التقديم على الوظائف بداية من يوم الأحد 22 جمادى الثاني 1441هـ على البوابة الموحدة للقبول.

كانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها عبر برنامج تمهير بمسمى ( متدرب)  للرجال والنساء حملة درجة البكالوريوس حديثي التخرج في مختلف التخصصات، للعمل في (الرياض، الخبر، جدة ).

وشددت الهيئة علي ضرورة أن يكون المتقدم  سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة وألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية وألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

عن المهارات المطلوبة قالت الهيئة في منشورها: تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والأجنبية سواء كانوا حديثي تخرج أو ِمن َمن سبق له العمل ولم يكن مسجلًا في أنظمة التأمينات الإجتماعية أو الخدمة المدنية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة, حيث يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال سعودي لجميع المتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج. 
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