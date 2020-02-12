بعد اكتساحه لجان الجيزة.. أبو العينين يلتقط صورا تذكارية مع قيادات مستقبل وطن.. شاهد

حرص رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن على التقاط صور تذكارية مع قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، بعد اكتساحه لجان الجيزة وفوزه في 60 لجنة.

واحتفلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة بحصد 24 ألف صوت وفق النتائج الأولية.





وردد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات وسط الفائز بالانتخابات رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن مرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الاشراف القضائى العادل، مبروك علي حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة»



