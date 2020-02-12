بعد اكتساحه لجان الجيزة.. أبو العينين يلتقط صورا تذكارية مع قيادات مستقبل وطن.. شاهد

حرص رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن على التقاط صور تذكارية مع قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، بعد اكتساحه لجان الجيزة وفوزه في 60 لجنة.
واحتفلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة بحصد 24 ألف صوت وفق النتائج الأولية.
وردد أعضاء حزب مستقبل وطن بعض الهتافات وسط الفائز بالانتخابات رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن مرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الاشراف القضائى العادل، مبروك علي حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة»
ووصل رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى غرفة عمليات حزب مستقبل وطن للاحتفال باكتساحه في كل اللجان بالجيزة.
واستقبل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين ونجله طارق أبو العينين، وسط هتافات وحفاوة عارمة أمام مقر مستقبل وطن.
وردد أهالي الجيزة بعض الهتافات : «أهو أهو أهو الحاج محمد أهو.. أبو العينين أبو العينين».
وأظهرت المؤشرات الأولية للإنتخابات التكميلية بالجيزة إكتساح المرشح محمد أبو العينين في كل اللجان بالدائرة.