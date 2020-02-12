وزير البترول لـ CNBC: كل بلدان المتوسط ستحصل على جزء من كعكة الغاز

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شعوب بلدان المتوسط، سيشعرون بالرضا والتنمية والغنى، نتيجة اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، مضيفا أن اقتصاد مصر وجيرانها سيستفيدون من ذلك.





وقال الملا في حوار مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: "إن جميع بلدان المتوسط ستحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالغاز"، مؤكد أن: "جميع دول المنطقة ستشعر بالسعادة والرضا، وهو ما تدعو إليه مصر باستمرار، وترغب فيه، عبر استفادة الجميع من الغاز".





وأشار الملا إلى أن مصر ترغب دائما في التعاون مع جيرانها، وأن تكون المنفعة عامة لدول المتوسط، داعيا الدول المجاورة لمصر إلى ضرورة التعاون فيما يخص استغلال الغاز بالمتوسط.





وأضاف الملا أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال، يشكل ضغطا على عمليات التنقيب المستمرة في المتوسط، مشيرا إلى أن التكنولوجيا مهمة للغاية.





وتابع الملا في حواره أن الغاز الطبيعي والجاز يشكلان 27% من إجمالي الناتج المحلي في مصر.























