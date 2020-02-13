بسبب الحنطور.. ناهد السباعي تثير الجدل بفيديو جديد

نشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، برفقة الفنانة ناهد السباعي، ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، أثناء تواجدهن فى مهرجان أسوان لـ سينما المرأة.





وظهرت ناهد السباعي، فى الفيديو أثناء قيادة الحنطور مع والدتها، وإنجي علي، فضلًا عن غنائهن ورقصهن على أنغام أغنية "الحنطور" للمطربة أمينة.





وتلقت ناهد السباعي، بهذا الفيديو عدة تعليقات من متابعيها، وكانت بعض التعليقات سلبية بسبب طريقة رقصها على الحنطور.





يشار إلى أنه تم تكريم المنتجة ناهد فريد شوقى فى مهرجان أسوان لسينما المرأة ضمن فعاليات دورته الرابعة.



