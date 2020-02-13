مشاجرة بين الفئران في المترو.. شاهد أفضل 4 صور في 2020

تظهر لندن كمدينة عدوانية عند النظر إلى الركاب الغاضبين في محطات مترو الأنفاق، مما انتقل بدوره أيضًا إلى الفئران في العاصمة.

لخصت صورة التقطها المصور «سام روللي» العدوانية بين الركاب على المحطات من خلال لقطة لاثنين من الفئران يمسكان بخناق بعضهما على محطة مترو لندن.

فاز سام بجائزة لوميكس كأفضل مصور للحياة البرية لعام 2020، وذلك خلال تصويت حوالي 28 ألفا من محبي التصوير الفوتوغرافي الطبيعي على قائمة صور تلخيصية مكونة من 25 صورة، وتوجوا في النهاية سام المصور الأفضل لهذا العام.

حملت الصورة عنوان "محطة Squabble، حيث وجه سام بها الأنظار نحو محطة مترو لبعض القوارض، لم يرهم إلا يتقاتلون على الطعام عدة مرات، رغم انتشار الكثير من الفضلات في جميع الأنحاء وفقًا لصحيفة مترو.

قال سام إن المعركة التي صورها استمرت لثانية واحدة فقط هي التي التقطها فيها، وقد بها في منافسة شديدة مع 3 صور أخرى فائزتين.

كان «مايكل زجزوجي» قد حصل على المركز الثاني بصورة لفهدين يتشاركان مهمة واحدة بتعاون شديد، حيث حمل الثنائي ثعبان كوبرا ضخم بفكيهما وعملا كفريق على نقله إلى منزلهما للاستمتاع بوجبة شهية، حملت الصورة عنوان "تناسق الملابس" فالغريب أن جلد الكوبرا تشابه بشكل كبير مع جلود الفهدين.





جاء «مارتين بوزورا» في المركز الثالث بصورة لوحيد قرن يتيم داخل محمية في كينيا وجد المودة بينه وبين حارسه باعتباره الشخص "الوحيد" الذي يعرفه، حملت الصورة عنوان "بديل الأم" حيث كان الحارس وحيدًا أيضًا وجد فيه صديقه الحيوان حنان الأم الذي يفتقده.



