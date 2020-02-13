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أخبار العالم

رتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان إلى 218 حالة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن اتش كيه) اليوم الخميس أنه بذلك يرتفع عدد المصابين على متن السفينة إلى 218 حالة، بينها 29 حالة لمواطنين يابانيين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
  
  
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