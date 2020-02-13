رتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية باليابان إلى 218 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن اتش كيه) اليوم الخميس أنه بذلك يرتفع عدد المصابين على متن السفينة إلى 218 حالة، بينها 29 حالة لمواطنين يابانيين.



