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أخبار البلد

قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على مريض في تشاد وتجري 24 جراحة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:06 ص
قافلة الأزهر توقع
قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 1674 شخصًا وتجري 24 عملية
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محمد صبري عبد الرحيم
بدأت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد أعمالها أمس الأربعاء، حيث وقعت الكشف الطبي على 1674 شخصًا، كما أجرت القافلة  24 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة،  فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن سبعة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.
  
وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
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