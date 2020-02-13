طارق شوقي: كل ما حققناه حتى الآن ما هو إلا أول الغيث في رحلة تطوير التعليم

عرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رحلة بناء النظام الجديد للتعليم، خلال فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط بحضور وزراء.





وقال وزير التربية والتعليم إن كل ما تحقق في خطة تطوير التعليم المصري حتى الآن ما هو إلا أول الغيث فى رحلة التطوير.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الغش والدروس لن تفيد الطلاب فى المستقبل ، بل أن السلاح الذى سيفيد أولادنا في المرحلة الحالية هو التعلم والمعرفة ، مؤكدًا أن هناك عمل مشترك بين كل الوزارات لكي يصبح الطفل المصرى شغوف بالتعلم والمعرفة، وليس بالدرجات والمجموع لأن العالم مفتوح ولا بد من أن نفكر "مستوانا فين من سنغافورة وكوريا".



