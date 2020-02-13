التعليم العالي: التعاقد مع المصرية للاتصالات لتطوير بنية المعلومات بالجامعات

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة؛ لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية للبدء في تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات بالجامعات المصرية لطلاب القطاع الطبي كمرحلة الأولى.









كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات.





جدير بالذكر أن هذا مشروع فى المرحلة الاولى يشمل 4 محاور رئيسية، وهي الربط الشبكي وتوصيل الإنترنت، وذلك بحصر احتياجات الجامعات الأولية من خطوط الربط وسرعة الإنترنت بالجامعات ليتم رفع سرعة الإنترنت بالجامعات الحكومية المصرية من 3 جيجا بت/ث إلى 10 جيجا بت /ث، وكذلك توصيل كابلات ألياف ضوئية إلي الجامعات والكليات والمواقع التي لم يوجد بها كابلات ألياف ضوئية.





كما سيتم إنشاء عدد 34 مركزا للاختبارات بالجامعات الحكومية المصرية على مستوي الجامعات التي يوجد بها إحدى كليات القطاع الطبي، كما سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات والبرمجيات التي تمكنها من تسيير منظومة الاختبارات الإلكترونية بشكل طبيعي بما يحقق الأمان للطلبة الذين يقومون بتأدية الاختبارات.





ويتناول المحور الثالث، تجهيز مركزين للبيانات أحدهما بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون المركز الرئيسي للبيانات لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والثاني سيكون بشبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.



