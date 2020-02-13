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حوادث

ضحية الفلانتين.. يقتل نجلته لوقوفها مع حبيبها أمام المدرسة بشبرا الخيمة الخيمة

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:30 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى

شهدت مدينة شبرا الخيمة حادثا ماساويا حيث اعتدى عامل على نجلته بالضرب حتى الموت بسبب علمه بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب وقف معها امام المدرسة قبل يوم واحد من عيد الحب "الفلانتين داى".

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وكشفت تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام كذب ادعاء والدها بأنها سقطت من الأسانسير وأن الحادث به شبهة جنائية وأن والدها تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين  شاب.


وتلقى مامور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى المستشفى جثة هامدة حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج  ولكن الفتاة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 


وبسؤال والد المجنى عليها ادعى أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى وبمناظرة جثة الطفلة تبين من المعاينة وجود كدمات وسحجات في انحاء متفرقة من جسدها مما يوحى بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية وبالتحقيق وسؤال والد الفتاة اعترف بالحقيقة بأن المجنى عليها توفيت في يده بسبب اعتدائه عليها بالضرب.


وكشف المتهم أنه في أحد الأيام توجه الى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب الذى يأتي لها أمام المدرسة قبل "الفلانتين" فاستشاط غيظه وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب. 

 وعقب عودتها من المدرسة واجهها بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعى وظن انها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى لكنها لقيت مصرعها وتولت النيابة التحقيق. 

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