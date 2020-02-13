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فن

بالأبيض والأسود.. عمرو سعد يتألق في جلسة تصوير أنيقة

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:39 م
عمرو سعد
عمرو سعد
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محمد بدران
شارك الفنان عمرو سعد جمهوره، صورة جديدة له بالأبيض والأسود، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو سعد بإطلالة شتوية، حيث ارتدى بلوفر أنيق مع نظارة مميزة، وعلق قائلًا "أما تشوف اللي جاي حلو بيحلو"، ونالت إعجاب متابعيه.


وأحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. 
بالأبيض والأسود.. عمرو سعد يتألق في جلسة تصوير أنيقة
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